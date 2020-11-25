Kıbrıs müzakereleri için net konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Artık vaktimiz ve motivasyonumuz kalmadı” dedi.

Tatar, göreve gelmesinin ardından önümüzdeki dönemde atılacak adımlar başta olmak üzere, Kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz ile ilgili Türkiye gazetesine açıklamalarda bulundu.

Tatar’ın Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un sorularına verdiği cevaplar şöyle:

SORU: Adada yeni bir dönem başladı. Neler beklemeliyiz?

TATAR: Cumhurbaşkanı seçilmemle birlikte, yeni bir döneme geçildiğini söylememizin sebebi artık eski düşünce yapısının yerine yenisini getirmekle ilgili adımlar atmak istemimizdendir. Herkesin bildiği gibi, yıllarca süren görüşme süreci içerisinde bizler elimizden geldiğince her konuda, her türlü uzlaşma sürecine uyum göstermeye çalıştık ve elimizi havada tuttuk.

Güney Kıbrıslı muhataplarımız herhangi bir şekilde bizlerle uzlaşmacı adım atmıyor. İşte bu sebeple yeni bir dönemdeyiz. Biz alternatifsiz değiliz. Yalnız da değiliz. Gerek Türkiye ile olan ilişkilerimizi artırarak, gerek uluslararası ilişkilerimizi artırarak, yeni bir yol haritası çizmenin zamanı geldi. Rum tarafı oturup düşünmelidir, bugüne kadar nerede hata yaptılar? Çünkü bizim, sınırsız zamanlarda ve takvimsiz görüşmelerde harcayacak ne vaktimiz ne de bu konuda motivasyonumuz vardır. Bu sebeple içinde bulunduğumuz dönem, benim Cumhurbaşkanı olduğum günden itibaren değişmekte olan bir dönemdir.

“Akın akın başvuruyorlar”

SORU: Kapalı Maraş için plan nedir?

TATAR: Maraş gibi bir yerin yeniden insanlığa kazandırılması kaçınılmazdır. Daha önce Maraş’ın kapalı olmasına şikâyet edenler, Rumlara verilmesi gerektiğini söyleyenler, bugün de açılmasına şikâyet ediyorlar. Maraş, son metrekaresine kadar açılmaya devam edecek. Böyle bir süreci bizler ortaya koyarken, aslında bugüne kadar hiç kimsenin ortaya koyamadığı güçlü bir iradeyi gösterdik. Atacağımız adımlarla ilgili yine muhalefet yapan insanların artık anlamaları gerekir ki, ‘onların doğruları’ diye bir şey kalmadı. Bundan sonra yeni bir konjonktür var. Rumların, Maraş ile ilgili doğrudan benimle bir temas kurmasını beklemiyoruz. Rum tarafında büyük bir heyecan oluştu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde veya uluslararası alanda yaşayan vatandaşlar, Maraş’taki haklarını geri almak için bizlere akın akın başvuruyor. Komisyona başvuru sayısı şimdiden 300’ü geçti.

“Akdeniz’de baki haklarımız var”

SORU: Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

TATAR: Doğu Akdeniz’deki enerji alanında yaşanan gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Bu konuda Türkiye’nin başarılı olmaması söz konusu değildir. Çünkü bu coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Türkiye’nin baki hakları vardır. Bu hakların dâhil edilmeyeceği, aktörlerden birinin Türkiye, diğerinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayacağı hiçbir paylaşım söz konusu olmayacaktır. Bu anlaşılabilir ve net bir şeydir.

“Artık şartlar değişti”

SORU: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile geçtiğimiz günlerde ilk görüşmenizi yaptınız…

TATAR: Sayın Anastasiadis ile ilk görüşmemiz sosyal içerikli bir görüşmeydi. Aynı masada oturup birlikte konuşabilmek, birbirimizi tanıyabilmek için yapılan bir girişimdi. Elbette görüşmelerimiz devam edecek. Bu görüşmeler ile ilgili, adına isterseniz ‘BM parametresi’, isterseniz ‘konjonktür’ deyin, isterseniz ‘plan’ deyin ne derseniz deyin, gerçek olan tek şey var, o da şartların artık değişmiş olduğudur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi