Ev açma suçundan yargılanan İsmet Sariler 30 ay hapis yatacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ev açma suçundan yargılanan İsmet Sariler 30 ay hapis yatacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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İsmet Sariler

Bina açma sirkat suçundan yargılanan İsmet Sariler’in aleyhindeki karar dün açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmasının kararını  açıkladı.Yargıç Barkın,  sanığın işlediği “bina açma  ”, “sirkat ” ve “mülke tecavüz” suçlarının ciddiyet ve yaygınlığına değindi. Barkın, ciddi ve yaygın suçlarda kamu yararı gözetilerek, caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine işaret etti. Barkın, sanığın mükerrer şekilde benzer suçları işlemesini aleyhinde ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Barkın, sanığa oybirliği ile 30 ay  hapis cezası verdiklerini açıkladı.


 

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Tags:Cezaeviev açmaİsmet Sariler
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