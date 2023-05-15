Kucağında 3 yaşında oğlunu da taşıyan babaya yaya geçidinde araba çarptı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Kucağında 3 yaşında oğlunu da taşıyan babaya yaya geçidinde araba çarptı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Lefkoşa'da bu sabah, kucağında 3 yaşındaki oğlunu da taşıyan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Sal'a araba çaptı. Yaralanan baba ve oğlu, hastanede tedavi altına alınırken sürücü tutuklandı.

Lefkoşa’da bu sabah, kucağında 3 yaşındaki oğlunu da taşıyan ve yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Sal’a araba çaptı. Yaralanan baba ve oğlu, hastanede tedavi altına alınırken sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza bugün 09.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi’nde oldu.


İbrahim İnanlar (E-52) yönetimindeki GY 596 plakalı araçla kuzey istikametine seyrettiği sırada caddedeki yaya geçidine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yaya geçidinde yolu karşıdan karşıya, kucağındaki oğlu 3 yaşındaki Salih Sal ile birlikte geçmeye çalışan yaya Hakan Sal’a (E-49) çaptı.

Kazada yaralanan yaya Hakan Sal ile ve oğlu Salih Sal’ın tedavilerinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği, araç sürücüsü İbrahim İnanlar’ın ise tutuklandığı kaydedildi.

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Tags:hakan salİbrahim İnanlarkazasalih sal
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