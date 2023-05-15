Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ı kutladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Mayıs 15, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ı kutladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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ersin tatar
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nde yapılan 28’inci Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oyların çoğunluğunu elde eden AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, tebriklerini iletirken, demokratik ortamda büyük bir olgunluk ve çok yüksek bir katılımla gerçekleşen seçim sonucuna göre TBMM’de çoğunluğu elde eden Cumhur İttifakı’nın halkın desteğine mazhar olduğunu belirtti.


Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında Kıbrıs Türk Halkı ile anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz birlikteliğine vurgu yaparak, iki ülke arasındaki iş birliği ve dayanışmanın her alanda ileri götürülmesi temennisini dile getirdi. Tatar, demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşen bu kritik seçimde büyük bir olgunluk sergileyen Türk milletini tebrik etti.

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Tags:Erdoğanersin tatarKKTCkutlamaSEÇİM…Türkiye
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