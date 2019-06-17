Eski Eserler ile Başbakan Yardımcılığının ne alakası olduğu merak konusu oldu!

Bu hafta özetlemeye çalışacağımız Resmi Gazete’ler; 11 ve 13 Haziran 2019 tarihli olup 78, 79 ve 80 sayılıdır. Toplam 45 sayfadan oluşmaktadır.

Yeni hükümet de ilk icraat olarak işe tabii ki atamalar ve görevden almalar ile başladı. Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik, Berkan M. Tokar görevden alınarak, yerlerine, Suat Yeldener ve Ömer Aydın Köseoğlu atandı.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Özlem Bayramoğlu Onuray görevden alınarak yerine İlkan Varol atandı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Muratoğlu ile Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven görevlerinden alınmıştır.

Devlet Planlama Örgütü, Tüketici Fiyatları Endeksini yayınladı. Bir önceki aya göre %0,47 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre %6,22 artış ve bir önceki yılın aynı ayına göre %26,75 artış gerçekleşmiştir. Hayat pahalılığı verilmemeliydi diyenler bu tabloyu görüp utanmalıdırlar.

İhale İtiraz Makamı olarak toplanan Rekabet Kurulu, Çelebioğlu Özel Güvenlik Ltd. adına yapılan, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürlüğünün “KKTC Uluslararası Fuarı Güvenlik İşleri” ihalesine yapılan itirazı değerlendirmiştir. Özel Hususlar Şartnamesi’nin iki maddesine itiraz etmiş ve ihaleye en uygun teklifi kendisinin verdiğini iddia etmiştir. Sonuç olarak, Kurul, itirazları haklı bularak ihalenin iptaline karar vermiştir. Merkezi İhale Komisyonu mutlaka kurumsallaştırılmalı ve uzmanlaştırılmalıdır.

KKTC Merkez Bankası, 15.5.2019 ve 31.5.2019 tarihli Vaziyet Çizelgesini yayınlamış olup, aktif ve pasiflerinin toplamı sırası ile; 11.741.447.692 TL ve 11.503.911.227 TL olmuştur.

Akaryakıta zam yapılmaması amacıyla, Fiyat İstikrar Fonu Yasası ve Emirnamesi’ndeki oranlarda değişikliğe gidilerek akaryakıt zammı önlenmiştir.

Bakanlıkların Kuruluş İlkeleri Yasası altında yayınlanan tüzük ile bakanlıklara ait daireler yeniden düzenlenmiştir. Eski tüzükten farklı olarak, Eski Eserler Dairesi, Kalkınma Bankası, Şeker Sigorta ve Meteoroloji Dairesi, Halkın Partisi’ne ait bakanlıklara bağlanmıştır. Eski Eserler Dairesinin Başbakan Yardımcılığına bağlanması kamuoyunda merak konusu olmuştur.

Cumhuriyet Meclisi, Ulusal Birlik Partisini temsilen, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesinde üye olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Sayın Olgun Amcaoğlu’nun Bakan olarak atanması nedeniyle yerine Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova’nın görevlendirilmesine; Hukuk, Siyasi işler ve Dış İlişkiler Komitesinde üye olarak görev yapan İskele Milletvekili Sayın Nazım Çavuşoğlu’nun Bakan olarak atanması nedeniyle yerine Gazimağusa Milletvekili Sayın Oğuzhan Hasipoğlu’nun görevlendirilmesine; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinde üye olarak görev yapan Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova’nın yerine Güzelyurt Milletvekili Sayın Aytaç Çaluda’nın görevlendirilmesine; Dilekçe ve Ombudsman Komitesinde Başkan Vekili olarak görev yapan Güzelyurt Milletvekili Sayın Ali Pilli’nin Bakan olarak atanması nedeniyle yerine Gazimağusa Milletvekili Sayın Resmiye Canaltay’ın görevlendirilmesine; Sayıştay Komitesinde Başkan olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Sayın Faiz Sucuoğlu ile üye olarak görev yapan Girne Milletvekili Sayın Ünal Üstel’in Bakan olarak atanması nedeniyle yerlerine Girne Milletvekili Sayın Kutlu Evren ile Gazimağusa Milletvekili Sayın Ersan Saner’in görevlendirilmesine; Avrupa Birliği Uyum Yasalarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitede Başkan Vekili olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Sayın Hasan Taçoy’un Bakan olarak atanması nedeniyle yerine Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova’nın görevlendirilmesine ve Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanılan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Araştırma Komitesinde üye olarak görev yapan Lefkoşa Milletvekili Sayın Olgun Amcaoğlu’nun Bakan olarak atanması nedeniyle yerine Girne Milletvekili Sayın Özdemir Berova’nın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Böylelikle UBP, bakanlık beklentisi olanlara bir nevi teselli ikramiyesi dağıtmıştır.