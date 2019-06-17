Halk huzursuz

KKTC genelinde artan adli olaylar, toplumda ciddi endişe yaratmaya başladı. Havadis, ülkede yaşanan suçlara ilişkin Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de vatandaşın nabzını tuttu

“ÜLKE TEKİN DEĞİL”: KKTC genelinde artan suçlar vatandaşın tadını kaçırdı, halk, can ve mal güvenliğinden endişe duyar noktaya geldi. Havadis’e konuşan vatandaşlar, geçmişte kapı pencere açık, gönül rahatlığı ile uyuyabiliyorken bugün sokakta yalnız yürümeye bile korkar hale geldiklerini söyledi

“YABANCILAR SORGULANMALI”: Vatandaş, ülkede adli olayların sıfırlanamasa da alınacak tedbirlerle oranların en aza indirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti. Suçluların birçoğunun yabancı uyruklu kişiler olduğuna vurgu yapan vatandaş, yabancıların ülkeye girişlerinde kriterler belirlenip, bu kriterlere uygun olmayanların ülkeye alınmaması gerektiğini söyledi

“POLİS SAYISI ARTTIRILMALI”: Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de bazı vatandaşlar, polisin ülke genelinde güvenliği sağlama noktasında sayıca yetersiz olduğunu savundu. Polis sayısının arttırılması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, görev yeri noktasında ise polisin bölgelere göre dengeli dağılımının yapılması gerektiğini kaydetti

Gürsel KARAGÖZLÜ-Kardelen GÖKSU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suç oranları korkutucu boyuta ulaştı. Ülkede gün geçmiyor ki birden çok adli vaka yaşanıyor.

Ülkede artış gösteren kriminal olaylar mahkeme faaliyet raporlarına da yansıyor. Polis kısıtlı personel sayısı ile suçlara ve suçlulara müdahale görevini yürütmeye çalışıyor ancak birçok olayda polisin mücadelesi yetersiz kalıyor. Suçlular ya tespit edilemiyor, olay faali meçhul kalıyor ya da ismi, eşgali tespit ediliyor ama yakalanamıyor. Suçlu, saatler bazen günlerce önce elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşıyor, sonra da bir şekilde ülkeyi terk ediyor.

Ülke genelinde sayısı giderek artan uyuşturucu, hırsızlık, kundaklama, kurşunlanma, soygun, cinsel saldırı, kadına şiddet gibi suçlar, halkı tedirgin ediyor.

“Gündüz vakti sokakta yürümeye korkar olduk”

Havadis, ülkede artan suçlara ilişkin Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de vatandaşlarla konuştu. Vatandaşlar, artan adli vakaların toplum huzurunu iyice bozduğunu belirterek can ve mal güvenliklerinden ciddi endişe duyduklarını kaydetti.

Havadis’e konuşan bazı vatandaşlar, geçmişte gece yarısı bile sokaklarda rahatlıkla dolaşıp, kapı pencere açık, gönül rahatlığı ile uyuyabiliyorken son yıllarda artan suç olayları sebebi ile bugün gündüz vakti bile sokakta yalnız yürümeye korkar hale geldiklerini söyledi.

“Sorunun kaynağına inilip köklü çözüm üretilmeli”

Vatandaş, ülkede adli vakaların sıfırlanamasa da oranların en aza indirilmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Havadis’e konuşan Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’deki vatandaş, yaşanan adli olayların birçoğunun zanlısının yabancı uyruklu kişiler olduğuna vurgu yaparak öncelikli olarak ülkeye girişlerde sıkı bir denetim başlatılmasını, yabancıların ülkeye girişlerinde kriterler belirlenip, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi henüz muhaceret işlemi yapılırken sorgulanması gerektiğini, kriterlere uymayan kişilerin de ülkeye alınmaması gerektiğini ifade etti.

Ülkeye öğrenci statüsünde giriş yapıp daha sonra kaçağa düşen veya suça bulaşan kişilerin sayısını sıfırlamanın ise çok mümkün olduğunu kaydeden vatandaş, burada öncelikli sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda olduğunu dile getirdi.

Bazı vatandaşlar ise ülkedeki polisin güvenliği sağlama noktasında sayıca yetersiz olduğunu belirtti ve polis sayısının arttırılması gerektiğini kaydetti.

Vatandaş ne dedi?

Özdemir Şanlıdağ: Tedirginiz

“Ülkede Kıbrıs Türkleri haricinde birçok üçüncü ülkeden insan vardır. Bu insanlarla ne kültürlerimiz uyuyor ne dilimiz uyar. Bunların birçoğu ya turist ya da öğrenci olarak ülkeye geliyor, sonra kaçağa düşüyor. Öncelikle bu insanlar kayıt altına alınmalıdır. Yeri, yurdu, bilinmeli ve kontrol altında olmalıdırlar. Çünkü ülkede birçok cinayet, soygun olmaktadır. Birçok olayın faili de ülkedeki yabancılar. Kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Gece – gündüz kapı pencereler kilitli oturuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her ilçede sıkı denetim yapmalıdır. Polis sayısı artırılmalıdır. Bu yapılana kadar da personel bakımından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan destek almalıdır. Ülkede çeteler olduğu söyleniyor. Ülkede sıkça yaşanan adli olaylar sonrasında ben bu söylentilere inanmaya başladım. Bir olay vuku buluyor ve olayları yapanlar ellerini kollarını sallayarak bir şekilde ülkeden ayrılıyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bu yıl Kadına şiddet olayları da arttı. Polis bünyesinde bir şube var ama yeterli değil. Şiddete maruz kalan kadınların korunması gerekmektedir. Bu Kadınlar için sığınma evleri açılmalıdır.”

Hasan Karlıtaş: Polis sayısı arttırılmalıdır

“Ülkede son yıllarda soygun, kundaklama, cinayet olayları sıklıkla yaşanıyor. Halk huzursuz. Kıbrıs Türk toplumu bu gibi olaylara alışık bir toplum değil. Ülkemize çok farklı ülkelerden insan akışı var ve baktığımızda son zamanlarda meydana gelen suçlara KKTC vatandaşı olmayan insanların karıştığını görüyoruz. Bu oran yüzde 80’ler civarındadır. Hapishaneye baktığımız zamanda bu oranı görebiliyoruz. Bu da gösteriyor ki ülkeye giriş-çıkış, insan akışının ve denetimlerin layıkıyla yapılması gerekmektedir. Bir olay yaşandığında da polisi yıpratmak çok doğru değildir. Polisin eksiklikleri incelenip tespit edilerek bunlar giderilmelidir. Örnek verecek olursak Lefke ilçe olmadan önce bölgenin nüfusu 10-15 bin civarında idi bu sayı şu an 30 binden fazla ama polis sayısı aynı. KKTC bir turizm ülkesidir. Ama yaşanan adli olaylar turizmi de olumsuz etkilemektedir. Turistler, bu olayları görüp duyduktan sonra endişe duyuyorlar ve ülkeye gelmek istemiyorlar. Ben de can ve mal güvenliğim konusunda endişe duyuyorum. Özellikle turizm bölgelerinde sivil polis sayısı arttırılmalıdır.”

Gürtaç Akkılınç: Kimsenin huzuru yok

“Ülke genelinde soygun, cinayet, hırsızlık, şiddet olayları geçtiğimiz yıllara göre daha fazla yaşanıyor. Bu olayların failleri de genellikle ülkede ya turist statüsünde ya da öğrenci statüsünde ikamet edenler. Siyasetçiler boyunduruk altından çıkmalıdır ve giriş, çıkışlar sıkı denetim altında olmalı, ülkeye girişlerde kriterler olmalıdır. Polislerin de mutlu olmaları gerekmektedir. Son zamanlarda gördüğüm kadarı ile polisler huzuruz ve mutsuzlar. Mutsuz ve huzursuz olan bir yapıdan ne kadar grev beklenebilir. Evimizde, dükkanımızda kamera sistemleri ile güvenliğimizi sağlamaya çalışıyoruz. Ama yinede bu konuda ciddi endişelerimiz vardır. Bu gibi olayların tamamen ortadan kaldırılamasa bile en aza indirmek hükümetlerin alacakları tedbirlerle olur. Bu tedbirleri alsınlar. Halk mutsuz, huzursuz, polis mutsuz. Polis sayısını artırsınlar. Denetimleri sıklaştırsınlar, caydırıcı cezalar uygulasınlar.”

Hüseyin Emel: Bu günleri yaşatanlara yazıklar olsun

“Ülkede gün geçmiyor bir veya daha fazla kriminal olay yaşanıyor. Bugünün öngörüsünü 30 yıl önce yapmış, KKTC’nin bu hale geleceğini söylediydik. O dönemlerde bizi ‘vatan haini’ ilan etmişlerdi. Ben adaya gelip insanca yaşayan herkesi sever sayarım. Yeter ki bu olayları yapmasınlar. Ülkenin giriş kapılarında yeterli güvenlik önlemi yok. Gelene nerde kalacak, ne yapacak sorulmaz. Avrupa ülkelerine her gittiğimizde sizi sağdan soldan fotoğraf çekerler ve soyguncu, kaçakçı muamelesi yaparlardı. Gittiğimiz yerde ailemiz olduğu halde bize bu zorlukları yaparlardı. Doğru olan da budur, kişiler girişte sorgulanmalıdır. Suçluya ulaşmak için de KKTC’de Mobese sistemi kurulmalıdır. Ülkede yaşanan adli olaylar, halkta endişe, korku yaratmıştır. Bu işler vatan millet Sakarya ile olmaz. Akıl ve ileriyi planlayarak olur. Bize bu günleri laik görenlere ve bize bu günleri yaşatanlara yazıklar olsun.”

Latif Kumrutepe: Daha çok önlem alınmalı

“Son zamanlarda yaşanan şiddet suçları ülkenin huzurunu bozmakta. Kadına, çocuğa yapılan şiddeti kınıyorum. Ülkede yaşanan hırsızlık ve bunların cinayetle sonlanması bizi tedirgin ediyor. Ülkenin sakin bir yer olabilmesi için daha çok önlem alınmalı. Çoğu insan işsizlikten ve parasızlıktan dolayı son çareyi hırsızlıkta buluyor bu ülkemiz adına büyük bir sıkıntı.”

Serkan Sakar: Kumarhane ve bet ofisleri de sıkıntı

“Ülkemizde yaşanan hırsızlık ve şiddet suçları canımızı sıkıyor. Hırsızlığın temelinde bana göre kumarhaneler ve bet ofisleri büyük rol oynuyor. Bir çok vatandaş maaşını kumarhane ve bet ofislerinde bitirip ayı çıkaramıyor ve zihinlerinde hırsızlık gibi kavramlar beliriyor. Birçok aile içinde de bu olaylar şiddete yol açıyor.”

Abed Rabbu: Gençler topluma kazandırılmalı

“Gençler işsiz ve birçoğunun sicili var. Öncelikle gençlere iş imkanları sunulmalı ve topluma kazandırılmalı. Çoğu genç işsiz, para kazanamıyor ve yasal olmayan yollarla iş yaparak para kazanmayı en kolay yol olarak görüyor. Buda uyuşturucu ve hırsızlığa yatkın gençler ortaya çıkarıyor. Günümüzde kadına olan suçlarda artış göstermekte ve ben kendi adıma bu olayları kınıyorum.”

Tufik Alkilan: Suç oranı yükseldi

Ben KKTC’ye geldiğimde sene 2016’ydı. Ülke yaşanılabilir ucuz ve suç oranı çok düşüktü. Şimdilerde suç oranındaki artış gözle görülebilir derecede çok ve bu yaşamımızı çok etkiliyor. Şuanda ülkede çok fazla problem var ailem için tedirginim. Ülkenin ekonomisinin bir anda bu kadar çok değişmesi yaşam kalitesini düşürdü ve suç oranı yükseldi. Son zamanlarda duyduğumuz hırsızlık olayları ve cinayetler ise beni korkutuyor.”

Şefkettin Akay: Bir an önce önlem alınmalı

“Yaşanan suç olaylarına bir an önce hükümet tarafından önlem alınmalı, hepimizin can ve mal güvenliği neredeyse yok. Adaya yapılan giriş ve çıkışların kesinlikle önemle kontrol edilmesi gerekli.”

Murat İpek: MOBESE sistemi kurulmalı

“Memlekette yaşanan ekonomik kriz aile içi şiddeti arttırmakta ve şiddet olaylarını da daha çok gün yüzüne çıkarmakta. Dışarıda yaşanan kriminal suçların temel eksikliği ise polisimizin az olması. Kesinlikle polisin sürekli denetim yapması gerekli. Ayrıca ülkede mobese sistemi kurulmalı çünkü adaya çok fazla yabancı insan giriş çıkış yapıyor. Bunun yanında adada suç işleyen birçok insan giriş çıkış yaparak kaçıyor bu soruna bir an önce çözüm bulunmalı.”