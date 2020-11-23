Erhürman: Kurulacak olan hükümet erken seçim hükümeti olur

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Parti Meclisi toplantısının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, hükümet kurma çalışmaları için Genel Başkan Tufan Erhürman ve Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) yetkilendirdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in görevi iade etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaklaşık 3 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Yarın ilk görüşmeyi saat 12.00’de UBP

Parti Meclisi’nin oybirliğiyle kendisini ve MYK’yı hükümet kurma çalışmaları konusunda yetkilenirdiğini söyleyen Erhürman, yarın ilk görüşmeyi saat 12.00’de UBP ile yapacaklarını aktardı.

Erhürman, yarın toplam 3, Çarşamba günü de 2 parti ile görüşerek ilk turu tamamlamayı amaçladığını kaydetti.

Öncelik ilkeler

CTP Genel Başkanı Erhürman, ilk turda bakanlık pazarlığı yapmayacaklarını, bazı ilkeler ve seçim tarihi üzerinde görüşmeler yürüteceklerini ifade etti.

Erhürman, “biz ya da bir başkası, kim kurarsa kursun, bana göre kurulacak her hükümet erken seçim hükümeti olacaktır” dedi.

“En geç Haziran’da seçim”

Cumhurbaşkanı Tatar’dan boşalan koltuk için en geç Haziran’da ülke genelinde ara seçime gidilmesi gerektiğini hatırlatan Erhürman, “ Ara seçiminin yapılmamasının yolu 1 yıl içinde yani Haziran’dan sonra seçim yapılmasıdır. Pandeminin kış aylarında daha tehlikeli boyutlara ulaşma riskiyle beraber ekonomik olarak güç şartlar altındayız. Tüm bunlarla mücadele edecek hükümetin Haziran’daki seçime odaklanması olası görünmüyor” şeklinde konuştu.

Erhürman, “masaya otururken kırmızı çizgileriniz olacak mı?” sorusuna ise “Biz muhataplarımızla masaya oturmadan bir kırmızı çizgi açıklamayı doğru bulmuyoruz, ama bazı ilkeler doğrultusunda görüşmeler yapacağız” yanıtını verdi.