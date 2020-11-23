Güney 234 yeni vakaya rastlandı

Güney Kıbrıs‘ta bugün toplam 10,832 test yapıldı. Yapılan testlerden 5167’si PCR yöntemiyle gerçekleştirilirken 5665’i rabid test yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan 5,167 PCR test sonucunda 234 pozitif vakaya rastlanırken, gerçekleştirilen 5,665 rabip test sonucunda ise 70 pozitif vakaya rastlandığı kaydedildi.

Rabid test sonuçlarının yapılan açıklamada doğruluk derecelerini tesbit edebilmek üzere ileri tetkik yapılacağı belirtildi.

Bugün PCR yoluyla tespit edilen 234 vakaya ek olarak, geçen günlerde rapid test yoluyla pozitif olarak tespit edilen ve ileri tetkik için yönlendirilen testlerden 28 pozitif vaka daha onaylanmıştır. Bu durumda bugün ki pozitif vaka sayısı 262 olmuştur.

Kıbrıs’ın güneyinde bugün açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam toplam vaka sayısı 8,947’e ulaştığı bildirildi.