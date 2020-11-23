Süper Lig’de 9. haftanın kapanış maçında Galatasaray, evinde Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı ve 3 maçlık aradan sonra puan kaybetti. Kayserispor’da Muğdat Çelik’in kırmızı kart görmesi nedeniyle mücadeleyi 10 tamamladı.
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u konuk etti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadele karşılıklı gollerle berabere sona erdi.
Galatasaray’ın golünü 62. dakikada penaltıdan Diagne kaydetti. Kayserispor rakibinin golüne 71. dakikada Gustavo Campanharo ile cevap verdi ve taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla 3 hafta aranın ardından puan kaybeden ev sahibi ekip, haftayı 17 puanla kapattı. Kayserispor ile puanını 7’ye yükseltti.