Sağlık Bakanlığı Yeşilırmak sınır kapısı kararını açıkladı

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamaya göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Güney Kıbrıs‘tan Yeşilırmak sınır kapısını kullanarak Kuzeye geçecek olan ambulans şoförleri, sağlık personeli ve taşıdıkları hastalardan PCR testi istenmemesi kararı alındı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması:

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Kıbrıs’ın güneyinden Yeşilırmak sınır kapısını kullanarak Kuzeye geçecek olan ambulans şoförleri, sağlık personeli ve taşıdıkları hastalardan PCR testi istenmemesi kararı aldı.

Kurul aynı zamanda bu kapıdan geçecek diğer kişilerden son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi istenmesine karar verdi. İlgili karar bu gece yarısı 23.59’dan itibaren geçerli olacaktır.