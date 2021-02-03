Erhürman: Bütün uyarılara karşın kapanma kararı geç alındı

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kapanma kararının geç alınmasından dolayı ortaya çıkan rekor vaka sayısına değindi.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

Bütün uyarılara karşın kapanma kararı geç alındı. Bütün uyarılara karşın bölgesel kapanmada ısrar edildi. Ve yine bütün uyarılara karşın ilk bir haftalık kapanmada hareketlilik durdurulamadı. Sonuç: Vaka sayısında rekora ulaştık ve vakalar tüm ilçelere yayıldı.