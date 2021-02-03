Arkın: Bostancı’da 5 pozitif vaka tespit edildi

Bostancı Muhtarı Fırat Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede 5 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Arkın’ın açıklaması şu şekilde:

4 Şubat 2021 tarihinde sabah 9.00-12.00 arası Güzelyurt Sağlık Ocağı ve öğleden sonra saat 13.00-16.00 Aş. Bostancı Köy meydanında, Eczane karşısı Hüseyin Şurimi kahvehanesi önünde test yaptırmak isteyen halkımız test yaptırabilecektir. Tüm halkımız vatandaşlık görevini yerine getirsin. Köyümüzde çıkan pozitif 5 vakaya temas edilmişse, test ihmal edilmesin. Sağlıklı günler dilerim