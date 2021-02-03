Güney Kıbrıs’ta 9 kişide İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüs saptandı

Güney Kıbrıs’ta, İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüsü taşıyan 9 vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 22-28 Ocak döneminde toplanan ve Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nde tetkik edilen 24 numuneden 9’unun İngiltere’de mutasyona uğrayan koronavirüs olduğu belirlendi. Taramada, Güney Afrika veya Brezilya’da mutasyona uğrayan koronavirüse rastlanmadığı açıklandı.