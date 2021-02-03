Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 117 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 3 Şubat’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 632’si semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 102 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 117 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 354’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 79’a yükseldi.