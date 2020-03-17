Erhürman: Asker aileleri tedirgin

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri birliklerin toplu olarak bir arada bulunmanın en yoğun yaşandığı yerler arasında olduğunu vurgulayarak birliklere giriş çıkışların azaltılmasını ve bu konuda önlem alınmasını istedi.

Erhürman’ın yaptığı açıklama şöyle;

“Güneyde karantinaya alınan askeri birliklerin olduğu yönündeki haberlerin de gelmesiyle, askerlerimizin ve ailelerinin tedirginliğini anlamak gerekiyor. Askeri birliklerin toplu olarak bir arada bulunmanın en yoğun yaşandığı yerler arasında olduğu açık. Sivil personelin, uzman ve muvazzaf askerlerin giriş çıkışlarının azaltılması ve giriş çıkışlardaki denetimin artırılması yönünde talepler var. Bu konuların gündeme alınmasında ve askerlerimizin ve ailelerinin alınacak önlemlerden haberdar edilmesinde tedirginliğin azaltılması açısından büyük yarar var.”