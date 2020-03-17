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Sağlık Kurulu raporlarının geçerlilik süresi 3 ay uzatıldı

17 Mart 2020
KKTC sağlık bakanlığı

Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar nedeniyle sağlık kurulu raporu ile ilaç alan hastaların sağlık kurulu geçerlilik süresinin 3 ay uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kişilerin sağlık kurulu raporlarını yenilemek için sağlık kuruluşlarına başvuru yapmalarına gerek kalmadığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Sağlık kurumlarımızda yatan hastalara refakatçi ve ziyaretçileri zorunlu olmadıkça kısıtlamaya gitmiş bulunmaktayız bu konuda özellikle hassasiyet gösterilmelidir.

“65 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMASIN”

65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan hastaların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları büyük önem taşımaktadır. Sosyal Sigortalı hastaların sağlık karneleri yenilenmesine bakılmaksızın, 15 Nisan’a kadar uzatılmış olmasından dolayı Sosyal Sigortalar’a başvurmalarına gerek kalmamıştır.

Yurt dışından gelecek vatandaşların gözlem altında tutulacakları konaklama yerleri oluşturulmuş olup, 2 hafta süreyle izolasyon şartlarına uygun olarak misafir edilecekleri yerler hazır durumdadır.”




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