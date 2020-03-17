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Güney’de iki birlik karantinaya alındı

RMMO’da iki yüksek rütbeli komutanda koronavirüs, iki birlik karantinaya alındı

17 Mart 2020

RMMO’da iki yüksek rütbeli komutanda koronavirüs, iki birlik karantinaya alındı…

Çeviri: Yunus Diler Kaynak: Kathimerini

Güneyde iki yüksek rütbeli subayda koronavirüs tespit edilirken, Stavrovouni’deki komando birliği de bir askerde görülen koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Kathimeri’nin yerel medya kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, koronavirüs pozitif iki vakanın biri; Lefkoşa’daki RMMO Karargahı’nda görevli Yunan subayın Yunanistan’a gidip geri dönmesinin, diğerinin de İngiltere’den gelen ailesiyle görüşmesinin ardından tespit edildi. Yunanistan’a gidip geri dönen subayın Ada’ya 12 gün önce döndüğü ancak o günlerde Yunanistan’ın “yüksek riskli bölgeler” kategorisinde olmadığı için kendini karantinaya almadığı belirtildi. Enfekte kişilerle temasa geçen diğer subay ise takip altına alındı. Koronavirüs bulaşan subaylarla ilgili açıklama yapan Savunma Bakanlığı testlerin önlem olarak yapılmaya başlandığını ve alarma neden olmadığını söylese de Lefkoşa’da Stavrovouni bölgesindeki özel komando birliği de dahil olmak üzere iki birlik karantinaya alındığı belirtildi.




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