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Faiz kararı sonrası Dolar 6.49’a yükseldi

17 Mart 2020

Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı sert satışlar sürerken Türk Lirası da baskı altında kalmaya devam ediyordu.

Dün yüzde 1’in üzerinde artışla Eylül 2018’den beri en yüksek seviye olan 6.44’e kadar çıkan kur yeni güne de 6.42 civarında başladı. Kur daha sonra 6.47’ye kadar yükseldi. Petrol fiyatlarının 30 doların altına düşmesiyle birçok gelişen ülke para birimi bugün dolar karşısında düşüşte.

Merkez Bankasının bugünkü olağanüstü toplantıda 100 baz puanlık faiz indirim kararı sonrasında ise dolar 6.49’a yükseldi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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