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İngiltere’deki öğrenciler ülkeye getiriliyor

17 Mart 2020
Larnaka Havalimanı

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler, Charter uçuş ile Ercan’dan ülkeye getirilecek. Öğrenciler, 14 gün boyunca bir otelde karantinada tutulup ardından topluma karışabilecek.

İngiltere’de olan ve adaya dönmek isteyen öğrenciler için Charter uçuş ayarlandığını belirten Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu, Cuma günü öğrencilerin adaya geleceği ve tümünün de bir otelde 14 gün gözetim altına alınacağını kaydetti.

‘Yurt dışından gelecek öğrencilerimiz için bir karantina oteli ayarladık’

Tatar, İngiltere’den Charter uçuş ile adaya dönecek öğrenciler için bir otel ayarlandığını herkesin içinin rahat olması gerektiğini söyledi.

‘Geçiş için KKTC Cumhurbaşkanlığı sağlık teknik komitesi görevlendirildi’

Güney Kıbrıs’ta karantina altında olan Kıbrıslı Türk öğrencileri kuzey’e geçirilmesi konusunda uzlaşıldı.

Geçiş konusu için KKTC Cumhurbaşkanlığı sağlık teknik komitesini görevlendirdi. Baf’tan gelen 1 öğrencimiz olduğunu biliyoruz. Güney yetkilileri Larnaka’dan gelen öğrenciler olduğunu da söyledi ama isimlerine henüz ulaşamadık. Tüm öğrencilerin kuzeye geçirilmesi bekleniyor.




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