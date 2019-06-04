Erenbilge tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da, alkol tesiri altında bulunduğu sırada küfürlü konuşmaması yönünde kendisini uyaran Hamit Manga’yı kırık cam bardakla yaralayan zanlı Eren Erenbilge teminat talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da Mücahitler Parkı’nda önceki gün meydana gelen kavgada kırık can bardak ile Hamit Manga’yı yaralayan zanlı Eren Erenbilge aleyhindeki soruşturma tamamlandı. Zanlı polisteki 1 günlük tutukluluğun ardından dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ev rim KAMALI

Mahkemede ifade veren polis memuru Serkan Sakallı, olayla ilgili bulguları aktardı.

Sakallı, Lefkoşa’da, Mücahitler Parkı’nda, 1 Haziran’da saat 22.10 sıralarında, zanlı Eren Erenbilge ile Hamit Manga’nın tartıştıklarını ve zanlı Erenbilge’nin tartışma sırasında cam bira bardağını masaya vurup kırdıktan sonra kırık bardak ile Manga’yı yaraladığını anlattı.

Polis memuru Serkan Sakallı, olayın ardından Hamit Manga’nın Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil servisinde tedavi edildiğini ve aynı gün taburcu olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında olayda kullanılan cam bardağın emare alındığını belirten Sakallı, zanlının ise Girne’de tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Sakallı, soruşturmanın tamamlandığını ve KKTC vatandaşı olan zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefil 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzlaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.