Trafik bir anlık dikkatsizliği kaldırmıyor

Yeniceköy-Aslanköy arasında dün yaşanan trafik çarpışmasında, hakimiyetini kaybettiği arabası ağaca çarparak durabilen Akçam Karaoğulları ağır yaralandı.
Yeniceköy-Aslanköy arasında dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik çarpışmasındaa Beyarmudu’nda sakin Akçam Karaoğulları (K-47), yönetimindeki KF 881 plakalı araç, bir ağaca çarparak durabildi. Çarpışmada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Polisten alınan bilgiye göre, saat 12.50’de Lefkoşa – Gazimağusa ana yolu, Yeniceköy kavşağı ile Aslanköy girişi arasında meydana gelen çarpışmada, KF 881 plakalı araç, Gazimağusa istikametine seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjden karşı şeride geçti. Araç, yolun sağından dışarı çıkarak ağaca çarparak durdu.
Çarpışmada yaralanan araç sürücü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.