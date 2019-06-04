Alkollü sürücü tutuklu yargılanacak

Girne’de alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip, 3 yayaya çarpan Ahmet Çekenoğlu, 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderildi.

Girne’de, 140 Miligram alkollü içki tesiri altında üç yayaya çarpan Ahmet Çekenoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Evrim KAMALI

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru, mahkemedeki ifadesinde zanlı Ahmet Çekenoğlu’nun 140 miligram alkollü içki tesiri altında direksiyon başına geçtiğini ve 29 Mayıs’ta saat 02.35 sıralarında LV 014 plakalı araba ile “aşırı sürat ve dikkatsizlik” sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek önce kaldırım korkuluklarına ardından da korkulukların arkasında yürüyen Berke Can Özbek, Mesut Kaya ve ile Betül Uzun’a çarptığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Polis, yaralanan 3 yayanın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındığını, zanlının ise aynı gün Girne’de tespit edildiğini ifade etti.

Soruşturmanın tamamlandığını, zanlının işlediği suçların ciddi ve vahim suçlar olduğunu kaydeden polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.