Üst düzey sessiz temas

Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, dün İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile ayrı ayrı görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı Ersin Tatar’ı kabul etti.

Erdoğan, Tatar ile Üsküdar’daki Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

Saat 15.45’te başlayan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da hazır bulundu.

Önce Oktay ile görüştüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Vahdettin Köşkü’nde, saat 14:00’te basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

Günübirlik

Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, günübirlik çalışma ziyaretinin ardından dün gece KKTC’ye döndü. Başbakan ve Yardımcısı’na Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik etti.

Gündem yoğun

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, görüşmede özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtmişti.

Kudret Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin güvenoyu almasının ardından Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade etmiş, “Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak” açıklamasında bulunmuştu.