Yasadışı işçiler cezaevinde

Haspolat’ta hafta sonu düzenlenen huzur ve asayiş operasyonunda, KKTC’de yasadışı olarak çalıştıkları tespit edilerek tutuklanan 10 işçi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Haspolat’ta işçi yatı evlerine düzenlediği operasyonda tutuklanan 10 yasadışı işçi dün teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Evrim KAMALI

Mahkemede ifade veren polis memuru Kozal Depreli, zanlılar Muhammad Waseem, Ali Nawaz, Ali Danısh, Md Anower Hosaın, Mohammad Raju, Mohammod Mızanur Rahman, Ruhul Amın, Md Shohidul Islam, Bharmeet Sıngh ve Ali Çor’in 31 Mayıs’ta düzenlenen asayiş ve huzur operasyonunda Haspolat’ta tespit edildiklerini söyledi.

Depreli, zanlıların 2016 ile 2019 tarihleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlenmesi üzerine tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Zanlıların aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirten Depreli, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olması maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre merkezi cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.