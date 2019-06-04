Buruk bayram

Yakınlarını kaybeden vatandaşlar, bu bayrama da sevdiklerinin kabri başında dua ederek girdi. Lefkoşa Mezarlığı’nda duygusal anlar yaşandı.

DUYGUSAL ANLAR: Arife günü nedeniyle ülke genelindeki mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşandı, aileler sevdiklerinin kabirlerine akın etti. Lefkoşa Mezarlığı’nda da sabahın erken saatlerinde başlayan ziyaretler akşam saatlerine kadar azalmadan devam etti. Kaybedilenler için gözyaşları döküldü, dualar edildi

KABİRLER TEMİZLENDİ: Bayrama buruk bir şekilde girenler arasında son yıllarda trafik terörüne kurban verdiğimiz gençlerimizin aileleri de vardı. Ziyaretçiler önce kabirlerin temizliğini yaptı, sonra da getirdikleri rengarenk çiçekleri ekip, suladı. Kabirler çiçek bahçesine döndü

Pınar BARUT

İslamiyet’e göre “11 Ayın Sultanı” olan Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getiren Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan Bayramı bu gün başladı.

Camilerde toplanan cemaat bu sabah 06:15’de bayram namazını icra etti. KKTC genelinde 3 günlük resmi bayram tatili olmasının da etkisiyle bayramlaşma ziyaretlerinin 3 gün boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

Arife günü itibariyle de bayram alışverişlerini tamamlayan vatandaşlar, kabirleri ziyaret etmeyi de ihmal etmedi.

Ülkemiz de son dönem de adeta bir terör haline gelen trafik çarpışmalarında hayatlarını kaybeden gençlerin aileleri de kabirlerin başında duygusal anlar yaşadı, gözyaşı döktü.

Bayrama hüzünlü başlangıç

Ramazan Bayramı’nın gelmesiyle birlikte ülke genelindeki tüm mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu başladı. Sevdiklerini ve yakınlarını kaybeden vatandaşlar Arife günü sabahın ilk saatlerinden itibaren mezarlıklara gitti, yoğunluk akşam saatlerine kadar azalmadan devam etti.

Kaybettikleri yakınları için gözyaşı döküp dualar eden aileler, bayrama buruk bir şekilde “merhaba” dedi. Kabir ziyaretlerinde yaşanan duygusal anlar, sevdiklerini yıllar önce kaybetmiş olsalar da ailelerin acısının aslında hiç azalmadığını gösterdi.

“Tek evladımdı, acısı hiç dinmiyor”

Ülkemizde özellikle son yıllarda daha çok yaşanan trafik çarpışmalarında hayatlarını kaybeden gençlerimizin acısı ise ailelerinin yüreklerinde hala taze.

Lefkoşa-Girne dağ yolunda 2016 senesinde yaşanan feci kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi İlayda Yeliz Öztürk’ün babası Salih Öztürk de sabahın ilk saatlerinde kızının Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başındaydı. Tek evladı olan kızını kaybetmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acısının hiç dinmediğini, bayramların bir anlamı kalmadığını ifade eden acılı baba Salih Öztürk “Başka İlayda’lar ölmesin, trafik terörü son bulsun, ben o gün bu gündür yaşamıyorum” ifadelerini kullandı.