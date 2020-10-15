Erdoğan: 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. “Ne erken seçimi ya?” diye soran Erdoğan, “Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak. Öne almak falan söz konusu değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşuyor. Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle: En kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ama örgün eğitimin yerini tutamayacağı açıktır.

YÖK Anadolu Projesi kapsamında Anadolu’daki üniversitelerdeki eksikler giderilecek.

İnsan maddi birikimi ve manevi zenginliğiyle bir bütündür. Robot değil insan yetiştirmenin peşinde olmalıyız.

Gözden asla kaçırmamız gereken hayati bir husus var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için onların gönül dünyalarını da zenginleştirmeliyiz. Dünyada maddi zenginlikte çok ileri gittiği halde manevi çöküşte olan toplumlar var. Türkiye’yi böyle bir tehlikeyle yüz yüze bırakmayacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprünün zenginliklerinin tamamına sahip çıkacağız. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız tarihini, kültürünü en iyi şekilde bilmeli ve uygulamalıdır.

Açık konuşmak gerekirse hem aile eğitimi hem mektep eğitimi bağlamında bu konuda ciddi eksiklerimiz olduğuna inanıyorum. Ele almamız ve süratle çözmemiz gereken yolumuz, yollarımız, gereken tüm bu konuların başında bu husus geliyor.

Rektörlerimize çok büyük görev düşüyor. Dekanlarımıza, hocalarımıza çok büyük görevler düşüyor. Sizler adeta Mimar Sinan neyse siz de gençlerimizin ruhlarını dokuyacak Mimar Sinanlarsınız. Öyle yetiştirecek ve öyle dokuyacaksınız ki bu nesli, biz Batı ile yarışta geride değil, onlar vagon biz lokomotif önde gideceğiz.

Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında bir seçime gidiliyor? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir. 2023’ün haziran ayında seçim yapılacak. Öne almak falan söz konusu değildir.