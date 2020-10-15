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Londra’da Covid-19 kısıtlamaları sıkılaştırılıyor

15 Ekim 2020
Londra'da Covid-19 kısıtlamaları




İngiltere’nin başkenti Londra’da yeni tip corona virüs (Covid-19) kısıtlamaları kapsamında farklı hane halkı üyelerinin evler, barlar veya restoranlar gibi kapalı mekanlarda buluşmaları yasaklandı.







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15 Ekim 2020

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