Otelciler ve Casinoculardan Türkiye ile ilişkiler vurgusu

Casino İşletmecileri Birliği ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için açıklama yayınladı. CİB ve KITOB, açıklamasında “Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak aday” vurgusu yapıldı.

Casino İşletmecileri Birliği (CİB) cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında yazılı açıklama yaparak, seçimlerin Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilere zarar vermemesi gerektiğini kaydetti.

Konuyla ilgili Casino İşletmecileri Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada “Seçimlerin, KKTC halkının bugüne kadar yanında duran, haklarını koruyan ve savunan, her koşulda desteğini sürdüren Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerine zarar vermesine müsaade edilmemesi gerektiği” değerlendirmesinde bulunuldu.

“KKTC ekonomisine yıllık 700 milyon dolarlık katkımızla; 8 bin 500 kişilik istihdamımızla ülkemizin en önemli aktörlerinden biri olan sektörümüz, tüm bu başarılarının arka planında Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının bilincindedir” denilen açıklama şöyle sürdü:

“KKTC’nin dünyaya açılan kapısı, diğer bir deyişle nefes borusu olan Anavatan Türkiye’mizin, ülkemize yapmış ve halen devam eden altyapı yatırımları sayesinde elde edilen ekonomik gelişmeyi kimse inkar edemez.

Ekonomimizden, güvenliğimize, sağlımızdan eğitimimize kadar her an yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam etmesi ülkemiz için olmazsa olmaz bir koşuldur.

Kritik bir noktaya gelen gerek Kıbrıs müzakereleri gerekse Doğu Akdeniz’de devam etmekte olan hidrokarbon çalışmalarında yanımızda duran, haklarımızı koruyup bizlere destek olan Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizin Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle zarar görmesine müsaade etmemeliyiz

KKTC halkının, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde bu hassasiyetleri göz önüne alarak, KKTC-Türkiye ilişkilerini saygı ve sevgi içerisinde yürütecek adaya oy vereceğinden eminiz. Gelecek güzel günler Türkiye ile birlikte ülkemiz KKTC’nin olacaktır ”

KTOB: Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak aday

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Türk toplumunun her zamanki gibi sağduyu ile iradesini sandığa yansıtacağından şüphe duymadıklarını belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Pandemi döneminde Türkiye’nin KKTC turizminin yanında olduğu, gerek küçük otellere hibe programı, gerekse istihdam katkılarına direk destek vererek istihdamın devam etmesine katkı koyduğu belirtildi.

Yapılan bu desteklerin KKTC turizmcisi tarafından asla unutulmayacağını ifade eden Birlik, Türkiye’nin varlığının önümüzdeki zorlu süreçte en büyük destekleri olmaya devam edeceğini, kan bağı olan iki devletin birbirine her alanda sahip çıkmasının sadece ekonomik olarak değil aynı zamanda manevi olarak da büyük anlam taşıdığını söyledi.

Birlik açıklamasına şöyle devam etti;

“18 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanlığının ikinci tur seçimi olacaktır. Bu seçim sadece KKTC turizm camiası için değil, aynı zamanda tüm Kıbrıs Türk toplumu için de çok önemlidir.

Halkımızın hassasiyet ile kendi varlığı ve geleceği için, Anavatan Türkiye ile saygı ve sevgi çerçevesinde çalışacak adayı seçeceğinden eminiz.

Kıbrıs Türk halkı, kazanan adayın bizi tek tanıyan ve zor günlerimizde tek yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti ile dost ve kardeş iki ülke olarak üçüncü diğer ülkelere karşı haklarımıza sahip çıkması ve ilişkileri en güçlü seviyede tutması gerektiğinin bilincinde olmalıdır”