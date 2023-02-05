Ercan’da iki sefer iptal edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Ercan’da iki sefer iptal edildi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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ercan havalimanı

Ercan Havaalanı’nı işleten T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan duyuruya göre kötü hava koşullarından dolayı, pazartesi günü gerçekleştirilecek iki uçuş iptal edildi.

Açıklama şöyle:


“Sayın yolcularımız, İstanbul’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları’nın 6 Şubat Pazartesi günü gerçekleştireceği

TK0976 İstanbul- Ercan TK0977 Ercan İstanbul, TK0962  İstanbul- Ercan

TK0963 Ercan- İstanbul seferleri iptal edilmiştir.

Yolcularımızın uçuş değişikliği için 0212 444 08 49 telefon numarasından veya www.thy.com web sitesinden bilet değişikliği yaptırabilirler. Tüm yolcularımıza önemle duyurulur.”

T&T Havalimanı İşletmeciliği

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Tags:Ercan HavaalanıKKTCsefer iptali
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