Sandık çıkış anketlerine göre Hristodulidis önde, Neofitu ile Mavroyannis ikinci tur için yarışıyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Şubat 6, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Güney KıbrısSürmanşet

Sandık çıkış anketlerine göre Hristodulidis önde, Neofitu ile Mavroyannis ikinci tur için yarışıyor

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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güney kıbrıs seçim

Kıbrıs Rum Kesimi’nde Başkanlık seçiminde sandıkların saat 18.00’de kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Oy verme işleminin son bulmasının ardından açıklanan sandık çıkış anketleri Hristodulidis’in yüzde 30.5-33.5, Neofitu ile Mavroyannis’in yüzde 26.5-29.5 bandında oy alacaklarını öngörüyor.


Sandık çıkış anketlerine göre eski dışişleri bakanı Nikos Hristodulidis ilk turu önde bitirirken AKEL’in desteklediği bağımsız aday Andreas Mavroyannis ile DİSİ’nin adayı Averof Neofitu arasında  ikinci tura kalma mücadelesi geçecek.

İkinci tur gelecek pazar yapılacak.

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Tags:güney kıbrıs seçim
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