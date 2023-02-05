İsrail güçleri Batı Şeria’da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Hıdır Adnan’ı Cenin kentine bağlı Arraba beldesindeki evinde gözaltına aldığını söyledi.

Serahine, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde 9 Filistinlinin daha İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

Kapıyı fünyeyle patlatarak eve baskın düzenlediler

Hıdır Adnan’ın eşi Rande Musa ise İsrail ordusunun gece yarısından sonra yaşadıkları eve kapıyı fünyeyle patlatarak baskın düzenlediğini anlattı.

“Eşim bana, gözaltına alınmasını protesto etmek için süresiz açlık grevine başladığını iletti. Bunun üzerine İsrail askerleri onu darbederek bilinmeyen bir yere götürdü.” diyen Rande Musa, eşinin sonuncusu 2021’de olmak üzere daha önce de defalarca gözaltına alındığını ve İsrail hapishanelerinde 7 buçuk yıl kaldığını aktardı.

Rande Musa ayrıca eşinin hapis yattığı süre boyunca 5 kez açlık grevine girdiğini ve son açlık grevinin 25 gün sürdüğünü kaydetti.

İslami Cihad heyeti Mısır’da

Hıdır Adnan’ın, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale’nin beraberindeki heyetle Mısır’ın başkenti Kahire’ye gerçekleştirdiği ziyaretle eş zamanlı olarak gözaltına alınması dikkati çekiyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.