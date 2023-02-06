Kahramanmaraş’ta bulunan okul takımınızın durumu iyi

Kahramanmaraş’ta bulunun okul takımımızın durumu iyi

Okul sporları müsabakası için dün Türkiye Kahramanmaraş’a giden Namık Kemal Lisesi ve Mağusa TMK kız voleybol takımlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Okul öğretmenleri yaptıkları açıklaması kafile ile görüşüldüğünü ve herkesin iyi olduğunu duyurdu.

Din Türkiye’ye girişine izin verilmeyen beden eğitimi öğretmeni Hasan Kudenler’in kafile hakkındaki açıklaması şöyle:

“Az önce haber aldım kahraman Maraş’ta bulunan nkl lisesi erkek ve mağusa kolej kız voleybol takımlarıınun durumları iyidir arkadaşlar hiç bir sıkıntıları yoktur bilginize !!

Lütfen paylaşın arkadaşlar ailelerin bilgisi olsun !!”