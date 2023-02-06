Adıyaman’daki Gazimağusa TMK takımına ulaşılamıyor

Okul sporları Türkiye finalleri için Adıyaman’a giden okul kafilelerimizden Canbolat Ortaokulu’na ulaşılırken Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesine ulaşılamıyor.

Adıyaman’da Grand Park Otelde bulunan kafiledekilerin sağlık durumu iyi ve güvende ancak Grand İsias Otel’de kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesine ulaşılamıyor.

Aileler, sendika ve Cumhurbaşkanlığı ile TC Lefkoşa elçiliği seviyesinde kafileden bilgi almak için girişimlerindeki yapılıyor.

Kafilede idareci olarak muavin İbrahim Yakula ve beden eğitimi öğretmeni Pamir Konuklu bulunuyor.