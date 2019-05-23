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Enes Batur, Kıbrıslı Tulu Bacı ile evlendi

23 Mayıs 2019
Tulu Bacı - Enes Batur

Bir süredir sosyal medya hesapları üzerinden düğün hazırlıklarına dair paylaşım yapan ünlü Youtuber Enes Batur, dün akşam sevgilisi Tulu Bacı ile evlendi. Enes Batur’un evlilik paylaşımları, takipçilerini ikna etmek için yeterli olmadı.

Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesine paylaşarak evleneceğini duyuran sosyal medya fenomeni Enes Batur, Tulu Bacı ile nikah masasına oturdu.

Dün akşam gerçekleşen bir törenle dünyaevine giren Batur, düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

TULU BACI KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur’un sevgilisi Tulu Baci, 8 Nisan 1999 Kıbrıs doğumludur. Annesinin adı Denisa babasının adı ise Cem Bacı’dır. İstanbul Üniversitesi Konservatuar bölümünde öğrenimini sürdürmektedir.

ENES BATUR KİMDİR?

Antalyalı olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Soyadı Sungurtekin olan Enes Batur, Youtube’da bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki inceleme videoları ile üne kavuştu.

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