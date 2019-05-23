Gençler artık daha fazla Velespeed kullanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da velespeed kullanımının artışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama:

“Başkent Lefkoşa’da 11 ayda “velespeed” bisiklet paylaşım sistemini toplam 16426 (on altı bin dört yüz yirmi altı) tekil kişi kullanmıştır. Her geçen ay kullanım oranları artmaktadır.

Öğrenci şehir entegrasyonuna ciddi bir ivme kazandırılmıştır, gençlerin araçlardan ziyade bisiklet kullanarak hareketli yaşamı teşvik edilmiştir.

Kurulan sistem dünya şehri olarak tanımladığımız şehirdeki sistemlerle aynı kalitededir. Altyapıları da süreç içerisinde entegre ederek bu ivmeyi çok daha yukarıya çekme arzusundayız.”