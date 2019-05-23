Kıbrıs

Gençler artık daha fazla Velespeed kullanıyor

23 Mayıs 2019
Velespeed

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da velespeed kullanımının artışıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama:

“Başkent Lefkoşa’da 11 ayda “velespeed” bisiklet paylaşım sistemini toplam 16426 (on altı bin dört yüz yirmi altı) tekil kişi kullanmıştır. Her geçen ay kullanım oranları artmaktadır.

Öğrenci şehir entegrasyonuna ciddi bir ivme kazandırılmıştır, gençlerin araçlardan ziyade bisiklet kullanarak hareketli yaşamı teşvik edilmiştir.

Kurulan sistem dünya şehri olarak tanımladığımız şehirdeki sistemlerle aynı kalitededir. Altyapıları da süreç içerisinde entegre ederek bu ivmeyi çok daha yukarıya çekme arzusundayız.”

Başkent Lefkoşa'da 11 ayda "velespeed" bisiklet paylaşım sistemini toplam 16426 (on altı bin dört yüz yirmi altı) tekil…

Mehmet Harmancı paylaştı: 23 Mayıs 2019 Perşembe

 

Etiketler


İlgili Makaleler

KTÖS - Şener Elcil

KTÖS’ten AP seçimleri için sandığa gitme çağrısı

23 Mayıs 2019

Özersay’dan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya mektup

23 Mayıs 2019
Zeki Çeler - Faiz Sucuoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görev değişimi yapıldı

23 Mayıs 2019

Mağusa’da bir sürücü 85 yaşındaki motosiklet sürücüsüne çarptı

23 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı