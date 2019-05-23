Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) öğrencisi Fırat Ergin’in dizüstü bilgisayar çantasını ve pasaportunu arabasında unuttuğu taksi şoförü Şener Gücel’den örnek davranış.

Yolcu olarak arabasına aldığı öğrencinin eşyalarını arabasında unuttuğunu farkeden Gücel, Polis Müdürlüğü’ne giderek eşyaları teslim etti ve öğrencinin eline ulaşması için örnek alınması gereken bir davranış ortaya koydu.

Yaşanan gelişmeleri öğrenen DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise Şener Gücel’i makamında ağırlayarak sergilemiş olduğu örnek davranıştan ötürü teşekkürlerini iletti. Bu yaşanan olayın topluma örnek olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Osam, ayrıca öğrenci Fırat Ergin’in de Şener Gücel ile bir araya geldiğini ve teşekkür ettiğini ifade etti. Prof. Dr. Osam günün anısına Gücel’e hediye takdiminde bulundu.