Ender Denktaş Vangöl ateş püskürdü

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl TRT’de yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine karşı tepkilerine devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Denktaş, “sizlerin ne yapmaya çalıştığınızın farkındayım. Tüm Yazdıklarımın arkasındayım. Tekrar edeyim tarih bu günlerde bu senaryoların içinde olup kendi senaryosunu yaratanları kara kalemle yazacak haberiniz olsun.Hiç utanma diye birşey kalmadı” dedi.

Ender Denktaş Vangöl’ün paylaşımı şu şekilde;

“Ne yazayım şimdi size “müfettiş” olarak adamıza gelerek örgütlemeye yardımcı olan ve savaşa hiç katılmamış RIZA Vuruşkan amcamızın, Gösterdiğiniz gibi tek başına savaşarak bizi kurtarmadığını mı !!! Yoksa LİDERLERİMİZİN, sizin bilmeyenlere göstermek istediğiniz KORKAK ve ÇARESİZ olmadıklarını mı…!!! SİZE ARTIK BİŞEY YAZMAMA DEĞER Mİ SİZCE…Emin olun ki DEĞMEDİĞİNİZİ BİLİRSİNİZ .Çünkü saklandınız birilerinin gücüne kuvvetine, sin da gulle geçer TIK YOK .Çünkü SİZ sadece BAŞKALARININ KUKLALARI DURUMUNDASINIZ.

Nurlarda ol Rıza amca .Hayatta olsaydın böyle gösterilmeyi eminim ki sende istemezdin .Çünkü O dönem yetişen hiç bir Görevli ,Olmadık olaylara İmza ATMAZ olmadık şeyleri Anlatmazlardı da .

O “filimdeki “makarios un Hayal dediği Dünyada yaşayan bu senaryoyu YARATANLARDIR .”yaralı”Rolündeki VURAL TÜRKMEN şu anda hayatta olsaydı O fotoğrafları ulaştıran kişi olduğunu övünçle söylerdi mesela ve en azından Ben bazı şeylerin ne kadar yalan yanlış olduğunu bilmesem tek kelime etmezdim .Tek isteğim bu senaryoyu içimizden hangi bilgisizin veya piyonun mu anlattığı ,yoksa böyle olması gerektiği için mi yapıldığı ..

BUNUN CEVABINI VERMEK ZORUNDASINIZ…

Çünkü Ben sizlerin ne yapmaya çalıştığınızın FARKINDAYIM.Tüm Yazdıklarımın ARKASINDAYIM .Tekrar edeyim TARİH bu günlerde bu SENARYOLARIN içinde olup kendi senaryosunu yaratanları KARA KALEMLE YAZACAK .Haberiniz olsun.HİÇ UTANMA DİYE BİŞEY KALMADI.Yüzlerine Tükürün yarabbi şükür derler.Metotları bu .”