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19 Nisan’a kadar toz hava kirliliği yaratacak
Meteoroloji Dairesi ülkede bugünden itibaren 19 Nisana kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratması beklendiğini ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.
Açıklamanın tamamı şöyle:
”Toz taşınımına dikkat!
Orta doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”
|Tarih :
|16.04.2021
|Saat :
|10:03
|Başlangıç Tarihi :
|16.04.2021 saati :10 : 00 (L)
|Bitiş Tarihi :
|19.04.2021 saati :23 : 59 (L)
|Sıra No :
|11
|Başlık :
|Toz Taşınımına Dikkat !!!
|Açıklama :
|ORTA DOĞU ÜZERİNDEN TAŞINAN TOZ ZERRECİKLERİNİN BÖLGEMİZDE HAVA KİRLİLİĞİ YARATMASI BEKLENDİĞİNDEN TOZA KARŞI HASSASİYETİ OLAN VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMALARI TAVSİYE EDİLİR.