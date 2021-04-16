19 Nisan’a kadar toz hava kirliliği yaratacak

Meteoroloji Dairesi ülkede bugünden itibaren 19 Nisana kadar toz zerreciklerinin hava kirliliği yaratması beklendiğini ve vatandaşların tedbirli olmasını tavsiye etti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

”Toz taşınımına dikkat!

Orta doğu üzerinden taşınan toz zerreciklerinin bölgemizde hava kirliliği yaratması beklendiğinden toza karşı hassasiyeti olan vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.”