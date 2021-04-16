Kişmir: Nur Nadir’e cevap hakkımızı yargıya bırakıyoruz

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir Kıbrıs TV ekranlarında gazetecileri hedef alan söylemlerini sürdüren Nur Nadir ile ilgili cevap hakkının mahkemede kullanılacağını ifade etti.

Basın Sen Başkanı Ali Kişmir Kıbrıs TV ekranlarında gazetecileri hedef alan söylemlerini sürdüren Nur Nadir ile ilgili sessiz kalan YYK ve Medya Etik Kurulu’nu eleştirdi. Kişmir “Aynı şekilde Medya Etik Kurulu ve diğer tüm kuruluşların da bu kadar etkisiz kaldığı bu olay karşısında varlıkları ile yokluklukları bizler için aynı anlama gelmektedir. Derhal bu makamları işgal eden kişilerin istifasını talep ediyor, hatta içerisinden geçtiğimiz ekonomik krize katkı olunabilmesi için bu işlevsiz kuruluşların kapatılmasını öneriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Türkiye’deki çok değerli meslektaşımız Ahmet Şık’ın da söylediği gibi, “Bizlerin ne bayrağın altına saklayacak bir suçumuz, ne de dinin arkasına gizleyecek bir günahımız vardır”. O nedenle seviyesiz bir şekilde Basın Emekçileri Sendikası ile bazı gazetecileri hedef alan, hakaretler yağdıran ve ahlak dışı yakıştırmalarda bulunan Nur Nadir’in akli dengesinin yerinde olduğundan şüphe ettiğimiz için ona cevap verme hakkımızı yargıya bırakıyoruz.

Bizim esas sorguladığımız bu ülkede bulunan Yayın Yüksek Kurulu’nun ne iş yaptığıdır. Günlerdir Kıbrıs TV ekranı kullanılarak bir basın örgütü ile gazetecilere dilenildiği hakaretler edilirken YYK’nın bu konuda tek bir adım atmaması düşündürücü olmaktan çok tam anlamıyla acizliktir. Orada görev yapan kişiler atandıklarını sosyal medya üzerinden gururla paylaşmayı bilirken, diğer taraftan bu ülkenin aydın kesiminin gururu, onuru ve haysiyeti seviyesi düşük bir kadın tarafından ayaklar altına alınırken bürünülen sessizlik bizler için esas onur kırıcı olan davranıştır. Bir TV kanalı sahibi, üstelik Türk-Sat’ta da yayın yapılan bir platformda kalkıp insanlara bu kadar kolay hakaret edip onları vatan haini ilan edemez!

Aynı şekilde Medya Etik Kurulu ve diğer tüm kuruluşların da bu kadar etkisiz kaldığı bu olay karşısında varlıkları ile yokluklukları bizler için aynı anlama gelmektedir. Derhal bu makamları işgal eden kişilerin istifasını talep ediyor, hatta içerisinden geçtiğimiz ekonomik krize katkı olunabilmesi için bu işlevsiz kuruluşların kapatılmasını öneriyoruz.

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Ali Kişmir