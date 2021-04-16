Yerli 2 ithal 1 üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 9 Nisan – 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün tespit edilmiştir.
Selgün Ticaret’e ait sarı elmada Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine ürün imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.
Tatlısu sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Gazimağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
|16 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|İsim
|Yerli/ithal
|Ürün
|Analiz Sonucu
|Sarıoğulları
|İthal
|Hurma(Asilzade)
|Temiz
|Sarıoğulları
|İthal
|Hurma(Bamdate)
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Kırmızı T. Pul Biber
|Temiz
|Baharyolu
|İthal
|Acı K. Pul Biber
|Temiz
|Mustafa Hacı Ali Ltd.
|İthal
|Buğday Kepeği
|Temiz
|Toprak Ürünleri Kurumu
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Çeri Domates
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Armut Deveci
|Temiz
|SVS Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Armut S.M
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Köşe Tic. Ltd.
|İthal
|Elma Granny Smith
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Stk.
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Elma Golden
|Temiz
|Halil Kasap Paz.
|İthal
|Armut Santa Maria
|Temiz
|Orc Foods
|İthal
|Elma (Kırmızı)
|Temiz
|Orc Foods
|İthal
|Armut
|Temiz
|Selgün Tic.
|İthal
|Elma (Sarı)
|İmha
|Selgün Tic.
|İthal
|Armut
|Temiz
|Toprak Ürünleri Kurumu
|İthal
|Arpa Yemlik
|Temiz
|Mehmet Akkaya
|Tatlısu
|Domates
|Hasat Erteleme
|Ali Geçiçi
|Güzelyurt
|Domates
|Temiz
|Biren Tarım
|Güzelyurt
|Domates
|Temiz
|Mehmet Dedecan
|Yuvacık
|Nane
|Temiz
|Ahmet Batlı
|Akçay
|Enginar
|Temiz
|Ahmet Batlı
|Akçay
|Taze Bakla
|Temiz
|Sevim Bilgiç
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Celal Doğan
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|Ahmet Çoşkun
|Gazimağusa
|Hıyar
|Temiz
|İdris Saraç
|Gazimağusa
|Patlıcan
|Temiz
|İdris Saraç
|Gazimağusa
|Sivri Biber
|Hasat Erteleme
|İsmail Kabak
|Gazimağusa
|Kabak
|Temiz
|Hüseyin Gazi
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|Mehmet Gazi
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|Mehmet Gazi
|Mormenekşe
|Enginar İh.
|Temiz
|Salih UFak
|Çayönü
|Enginar İh.
|Temiz
|Günay Ufak
|Çayönü
|Enginar İh.
|Temiz
|Hüseyin Arkoy
|Çayönü
|Soğan
|Temiz
|Hasan Beşerler
|Çayönü
|Soğan
|Temiz
|İsmail Güven Bender
|Çayönü
|Soğan
|Temiz
|Şen Bender
|Çayönü
|Havuç
|Temiz
|Ayşe Kılıç
|Çayönü
|Havuç
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Maydanoz
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Beyaz Lahana
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Kereviz
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Çiçek Lahanası
|Temiz
|Bayur Tarım
|Haspolat
|Enginar
|Temiz
|Sadiye Özaağaoğlu
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Ahmet Özağaoğlu
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Göral (2)
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Göral (1)
|Haspolat
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Menteş Soyumert
|Çatalköy
|Domates
|Temiz
|Ahmet Uzun
|Ozanköy
|Enginar
|Temiz
|Ahmet Uzun
|Ozanköy
|Çilek
|Temiz
|Serpil Bayur
|Ozanköy
|Ispanak
|Temiz
|Fatma Sesigüzel
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Fatma Sesigüzel
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Mustafa Bayramoğlu İşl.
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz
|Fatma Sesigüzel
|İskele
|Enginar İh.
|Temiz