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Yerli 2 ithal 1 üründe limit üstü kalıntı

16 Nisan 2021
tarım dairesi gıda denetim sonuçları





Tarım Dairesi 9 Nisan – 15 Nisan 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 20 numuneden 19 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün tespit edilmiştir.

Selgün Ticaret’e ait sarı elmada Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiğinden dolayı firmanın isteği üzerine ürün imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden 46 numuneden 44 numune temiz olup, bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlanmıştır.

Tatlısu sakinlerinden Mehmet Akkaya’ya ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Gazimağusa sakinlerinden İdris Saraç’a ait sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

 

16 Nisan 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsimYerli/ithalÜrünAnaliz Sonucu
SarıoğullarıİthalHurma(Asilzade)Temiz
SarıoğullarıİthalHurma(Bamdate)Temiz
BaharyoluİthalKırmızı T. Pul BiberTemiz
BaharyoluİthalAcı K. Pul BiberTemiz
Mustafa Hacı Ali Ltd.İthalBuğday KepeğiTemiz
Toprak Ürünleri KurumuİthalArpa YemlikTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalÇeri DomatesTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalArmut DeveciTemiz
SVS Tic. Ltd.İthalElma GoldenTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalArmut S.MTemiz
Köşe Tic. Ltd.İthalElma Stk.Temiz
Köşe Tic. Ltd.İthalElma Granny SmithTemiz
Halil Kasap Paz.İthalElma Stk.Temiz
Halil Kasap Paz.İthalElma GoldenTemiz
Halil Kasap Paz.İthalArmut Santa MariaTemiz
Orc FoodsİthalElma (Kırmızı)Temiz
Orc FoodsİthalArmutTemiz
Selgün Tic.İthalElma (Sarı)İmha
Selgün Tic.İthalArmutTemiz
Toprak Ürünleri KurumuİthalArpa YemlikTemiz
Mehmet AkkayaTatlısuDomatesHasat Erteleme
Ali GeçiçiGüzelyurtDomatesTemiz
Biren TarımGüzelyurtDomatesTemiz
Mehmet DedecanYuvacıkNaneTemiz
Ahmet BatlıAkçayEnginarTemiz
Ahmet BatlıAkçayTaze BaklaTemiz
Sevim BilgiçGazimağusaHıyarTemiz
Celal DoğanGazimağusaHıyarTemiz
Ahmet ÇoşkunGazimağusaHıyarTemiz
İdris SaraçGazimağusaPatlıcanTemiz
İdris SaraçGazimağusaSivri BiberHasat Erteleme
İsmail KabakGazimağusaKabakTemiz
Hüseyin GaziMormenekşeEnginar İh.Temiz
Mehmet GaziMormenekşeEnginar İh.Temiz
Mehmet GaziMormenekşeEnginar İh.Temiz
Salih UFakÇayönüEnginar İh.Temiz
Günay UfakÇayönüEnginar İh.Temiz
Hüseyin ArkoyÇayönüSoğanTemiz
Hasan BeşerlerÇayönüSoğanTemiz
İsmail Güven BenderÇayönüSoğanTemiz
Şen BenderÇayönüHavuçTemiz
Ayşe KılıçÇayönüHavuçTemiz
Bayur TarımHaspolatMaydanozTemiz
Bayur TarımHaspolatBeyaz LahanaTemiz
Bayur TarımHaspolatKerevizTemiz
Bayur TarımHaspolatÇiçek LahanasıTemiz
Bayur TarımHaspolatEnginarTemiz
Sadiye ÖzaağaoğluHaspolatEnginar İh.Temiz
Ahmet ÖzağaoğluHaspolatEnginar İh.Temiz
Mustafa Göral (2)HaspolatEnginar İh.Temiz
Mustafa Göral (1)HaspolatEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Menteş SoyumertÇatalköyDomatesTemiz
Ahmet UzunOzanköyEnginarTemiz
Ahmet UzunOzanköyÇilekTemiz
Serpil BayurOzanköyIspanakTemiz
Fatma SesigüzelİskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Fatma SesigüzelİskeleEnginar İh.Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl.İskeleEnginar İh.Temiz
Fatma SesigüzelİskeleEnginar İh.Temiz

 





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16 Nisan 2021


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