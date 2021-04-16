KIBTEK milyonlarca lira zarar ediyor

Otel ve casino sayaçlarının ayrılmaması nedeniyle Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun casinoların elektriğine teşvik uyguladığı için her ay milyonlarca lira zarar ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili Havadis’e konuşan KIBTEK’ten bir kaynak, “turizm sektörüne uygulanan elektrik teşvikinden casinoların da faydalanmaması için casino elektrik sayaçlarının 31 Aralık 2020 tarihine kadar ayrılması kararı alınmıştı. Sayaç ayırma işlemi henüz gerçekleşmedi ve casinolar teşvikli elektrikten faydalanıyor” dedi.

Kaynak şunları belirtti:

“Turizm ve diğer bazı sektörlere elektrik fiyatı üzerinden uygulanmakta olan bir teşvik vardı. Bu teşvik ilk gündeme geldiğinde, oteller ve casinoların sayaçlarının birbirinden ayrılması ve oteller bu teşvikten yararlanırken, casinoların yararlanmaması şeklinde karar alındı. Bakanlar Kurulu Kararı ile bu işletmelere ilgili sayaç ayırma işleminin yapılması için süre tanındı, fakat tanınan sürede bu işlemler tamamlanamadığı için Bakanlar Kurulu süre uzatması ile 31.12.2020 tarihine karar şans tanıdı.

31.12.2020 de süre doldu, Bakanlar Kurulu bu konuda süre uzatması yapmadığı gibi yeni bir karar da üretmedi fakat KIBTEK bu teşviki uygulamaya devam etti.

Genel Müdürün yeni gelen yönetimi uyarması gerekirdi, uyarmadı. 31 Aralıktan itibaren de her hangi bir yasal dayanağı olmayan indirim ve teşvik uygulanmış oldu.”