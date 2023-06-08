EMAA’da “Olağan Denemeler”, “Kısmet” ve “Teslimat”ın gösterimi yapıldı

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), kısa film gösterimi ve panele ev sahipliği yaptı.

EMAA’dan verilen bilgiye göre, EMAA Bahçe’de Vasvi Çiftçioğlu ve Doğuş Özokutan’ın yönettiği, İnal Bilsel’in müziklerini bestelediği, “Olağan Denemeler”, “Kısmet” ve “Teslimat” ın gösterimi yapıldı.

Gecede ayrıca moderatörlüğünü Münevver Özakalın’ın üstlendiği panel gerçekleştirildi. Panelde, Vasfi Çiftçioğlu, Doğuş Özokutan ve İnal Bilsel, filmlerde ele alınan konular, yapım süreçleri ve Kıbrıs’ta kısa film prodüksiyonu tartışıldı.

Etkinlikte ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyindeki sanat ve sinema sektörlerindeki fon eksikliği konusu da ele alındı.

Açıklamada, fon eksikliğinin yerel sanatçılar ve sinemacıları olumsuz etkilediği, ancak zorluklara rağmen, ‘Olağan Denemeler’, ‘Kısmet’ ve ‘Teslimat’ gibi Kıbrıs’ın kuzeyinden çıkan kısa filmlerin, uluslararası festivallerde birçok ödül kazandığı kaydedildi.

Etkinlik sayesinde, sinema ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya getirildiği belirtildi.