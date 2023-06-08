Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 9’uncu Liselerarası Müzik Yarışması bugün yapılan finalle sona erdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Freezone yarışmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Sunuculuğunu Yaşar Köroğlu’nun yaptığı 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nda, İnanç Eyüboğlu, Kamil Atik, Mehmet Özçelik, Niyal Öztürk ve Yusuf Çerkez jüri koltuğunda yer aldı.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alan yarışmaya, 15 liseden toplam 17 grup katıldı.

BRT2’den canlı yayınlanan yarışmada jüri değerlendirmesi sırasında Gazimağusa Türk Maarif Koleji müzik öğretmeni Erkan Dağlı ve İpek İkinci ‘‘Şampiyon Melekler’’ anısına özel bestelenen ‘‘Sessiz Bir Şarkı’’ isimli parçayı seslendirdiler ve Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu sahne aldı.

Yarışmanın sonuçlarını Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar açıkladı. Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nın sonuçları şöyle:

Seyircinin Belirlediği En Super Cool Okul Ödülü

Okul: Türk Maarif Koleji

Çekilişe katılan seyirci özel ödülü

Yeşim Aytan

Kamran Aziz Özel Ödülü

İsim: Eliz Hastunç Okul: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi

En İyi Kız Solist

1.Kız Solist İsim: Marsel Kıroğlu Okul: Türk Maarif Koleji

Kız Solist İsim: Simay Vechi Okul: Levent Koleji Grup 1 Kız Solist İsim: Ezel Neşe Okul: Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Grup 2

En İyi Erkek Solist

Erkek Solist İsim: Derviş Kemal Kavaz Okul: Güzelyurt Türk Maarif Koleji Erkek Solist İsim: Ertul Akyüce Okul: 20 Temmuz Fen Lisesi Erkek Solist İsim: Burhan Aktaş Okul: Girne Amerikan Koleji

En İyi Bass Gitar Performansı

İsim: Daren Pakkaner Okul: Türk Maarif Koleji

En İyi Gitar Performansı

İsim: Deniz Özkibar Okul: Lefkoşa Türk Lisesi

En İyi Yaylı ve Nefesli Enstrüman Kategorisi Performansı

İsim: Arta Jafari Okul: Namık Kemal Lisesi

En İyi Vurmalı Enstrüman Kategorisi Performansı

İsim: Ahmet Şah Okul: Lefkoşa Türk Lisesi

En İyi Tuşlu Enstrüman Kategorisi Performansı

İsim: Algı Sultanoğlu Okul: Levent Koleji Grup 1

En İyi Sahne Performansı

Okul: Türk Maarif Koleji

En İyi İcra Performansı

Okul: Levent Koleji Grup 2

En İyi Orkestra

1.Orkestra: Levent Koleji Grup 1

Orkestra: Girne Amerikan Koleji Orkestra: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi