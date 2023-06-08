Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen Telsim Freezone 9’uncu Liselerarası Müzik Yarışması bugün yapılan finalle sona erdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Freezone yarışmasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Sunuculuğunu Yaşar Köroğlu’nun yaptığı 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nda, İnanç Eyüboğlu, Kamil Atik, Mehmet Özçelik, Niyal Öztürk ve Yusuf Çerkez jüri koltuğunda yer aldı.
Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yer alan yarışmaya, 15 liseden toplam 17 grup katıldı.
BRT2’den canlı yayınlanan yarışmada jüri değerlendirmesi sırasında Gazimağusa Türk Maarif Koleji müzik öğretmeni Erkan Dağlı ve İpek İkinci ‘‘Şampiyon Melekler’’ anısına özel bestelenen ‘‘Sessiz Bir Şarkı’’ isimli parçayı seslendirdiler ve Polifonik Korolar Derneği Ada Işığı Gençlik Vokal Topluluğu sahne aldı.
Yarışmanın sonuçlarını Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar açıkladı. Telsim Freezone 9. Liselerarası Müzik Yarışması’nın sonuçları şöyle:
Seyircinin Belirlediği En Super Cool Okul Ödülü
Okul: Türk Maarif Koleji
Çekilişe katılan seyirci özel ödülü
Yeşim Aytan
Kamran Aziz Özel Ödülü
İsim: Eliz Hastunç Okul: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
En İyi Kız Solist
1.Kız Solist İsim: Marsel Kıroğlu Okul: Türk Maarif Koleji
- Kız Solist İsim: Simay Vechi Okul: Levent Koleji Grup 1
- Kız Solist İsim: Ezel Neşe Okul: Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Grup 2
En İyi Erkek Solist
- Erkek Solist İsim: Derviş Kemal Kavaz Okul: Güzelyurt Türk Maarif Koleji
- Erkek Solist İsim: Ertul Akyüce Okul: 20 Temmuz Fen Lisesi
- Erkek Solist İsim: Burhan Aktaş Okul: Girne Amerikan Koleji
En İyi Bass Gitar Performansı
İsim: Daren Pakkaner Okul: Türk Maarif Koleji
En İyi Gitar Performansı
İsim: Deniz Özkibar Okul: Lefkoşa Türk Lisesi
En İyi Yaylı ve Nefesli Enstrüman Kategorisi Performansı
İsim: Arta Jafari Okul: Namık Kemal Lisesi
En İyi Vurmalı Enstrüman Kategorisi Performansı
İsim: Ahmet Şah Okul: Lefkoşa Türk Lisesi
En İyi Tuşlu Enstrüman Kategorisi Performansı
İsim: Algı Sultanoğlu Okul: Levent Koleji Grup 1
En İyi Sahne Performansı
Okul: Türk Maarif Koleji
En İyi İcra Performansı
Okul: Levent Koleji Grup 2
En İyi Orkestra
1.Orkestra: Levent Koleji Grup 1
- Orkestra: Girne Amerikan Koleji
- Orkestra: Bülent Ecevit Anadolu Lisesi