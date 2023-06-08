KKTC akaryakıt fiyatlarına zam - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 8, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

KKTC akaryakıt fiyatlarına zam

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası Bakanlar kurulu akaryakıt fiyatlarına zam kararı aldı.

Resmi gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 95 oktan benzinin satış fiyatı 21.97 TL,  98 oktan benzinin satış fiyatı 22.32 TL, Euro Dizel’in satış fiyatı 20.64 TL olarak belirlendi.


Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Zamlı Fiyatlar

Kurşunsuz Benzin 95 21,97
Kurşunsuz Benzin 98 22,32
Euro Diesel 20,64
Gazyağı 20,06

Önceki fiyatlar

Kurşunsuz Benzin 95 20,55
Kurşunsuz Benzin 98 20,87
Euro Diesel 19,02
Gazyağı 18,57

Karar şöyle:

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