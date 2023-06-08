KKTC akaryakıt fiyatlarına zam

Döviz kurlarında yaşanan artış sonrası Bakanlar kurulu akaryakıt fiyatlarına zam kararı aldı.
Resmi gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre 95 oktan benzinin satış fiyatı 21.97 TL, 98 oktan benzinin satış fiyatı 22.32 TL, Euro Dizel’in satış fiyatı 20.64 TL olarak belirlendi.
Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.
Zamlı Fiyatlar
|Kurşunsuz Benzin 95
|21,97
|Kurşunsuz Benzin 98
|22,32
|Euro Diesel
|20,64
|Gazyağı
|20,06
Önceki fiyatlar
|Kurşunsuz Benzin 95
|20,55
|Kurşunsuz Benzin 98
|20,87
|Euro Diesel
|19,02
|Gazyağı
|18,57
Karar şöyle:
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