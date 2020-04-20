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Elon Musk’un Starlink projesi İngiltere’de panik yarattı

20 Nisan 2020

Güney Afrika asıllı Amerikalı Tesla Motors ve SpaceX şirketinin CEO’su Elon Musk’ın imzasını taşıdığı “hızlı” internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi. İngilizler projeyi UFO olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı

 

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in CEO’su Elon Musk “ucuz ve yüksek hızda internet” kapsamında hayata geçirdiği  Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere’de görüntülendi. Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı. Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu. Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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