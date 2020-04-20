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Türkiye’de virüsten 2 bin 140 can kaybı

Türkiye'de corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 kişi artarak 2 bin 140 oldu. 4 bin 674 kişiye tanı konuldu, toplam vaka sayısı 90 bin 980'e yükseldi.

20 Nisan 2020

Türkiye’de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 123 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 140’a yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığın verilerini Twitter hesabından paylaştı.

Koca’nın paylaştığı verilere göre son 24 saatte 4 bin 674 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 123 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 90 bin 980, can kaybı 2 bin 140 oldu.

Bin 454 kişinin daha iyileşmesiyle corona virüs tedavisi tamamlananların sayısı 13 bin 430 oldu.

“TEDBİRLERE BAĞLILIKTAKİ ISRARIMIZLA KAZANACAĞIZ”

Bakan Koca, “Bugün 1454 hastamız daha şifa buldu. En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı; sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız” ifadelerini kullandı.



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