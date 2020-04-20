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Antalyaspor’un Alman yıldızı Lukas Podolski Müslüm Gürses dinleyip oklavayla yufka açtı

20 Nisan 2020

Türkiye’de Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Lukas Podolski, futboldan uzak kaldığı günlerde sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Alman futbolcunun Müslüm Gürses dinleyip yufka açtığı görüntüler büyük ilgi gördü

 

Fraport TAV Antalyaspor’un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, yeşil sahalarda sergilediği performansın yanı sıra sosyal hayatıyla da gönüllere taht kuruyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Polonya asıllı Alman golcü Podolski, paylaşımlarıyla da popülerliğini perçinliyor.

Japonya’nın Vissel Kobe takımıyla sözleşmesinin sona ermesinin ardından ara transfer döneminde Fraport TAV Antalyaspor’a transfer olan 34 yaşındaki yıldız oyuncu, sahadaki performansının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da kırmızı-beyazlı taraftarın gönlüne girdi.

“TÜRK OLMAK” BAŞLIĞIYLA PAYLAŞIM YAPTI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce kentin tarihi, turistik ve doğal güzelliklere sahip yerlerini gezerek sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Lukas Podolski’nin, şehri tepeden gören Kepez varyantlardaki seyir terasında otomobil içerisinden Müslüm Gürses’i dinlerken çektiği görüntüler ilgi topladı.

Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sosyal medyadaki hesabından “Türk olmak” başlığıyla paylaştığı bir görüntüde ise Alman yıldızın oklavayla yufka açtığı görüldü. Podolski’nin bu sırada, Türkçe “Başkan afiyet olsun” dediğinin duyulduğu görüntüler, Antalyaspor’a gönül veren taraftarların beğenisini kazandı.

Podolski, Kulüp Başkanı Öztürk ve bazı yöneticilerle Yaş Sebze ve Meyve Hali’ndeki bir esnaf lokantasını ziyaretinde kentin en önemli yöresel lezzetlerinden şiş köfte ve piyaz ile kabak tatlısının tadına bakıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği esnafa imzaladığı formayı hediye etti.

TÜRK ÇAYINI ÇOK SEVİYOR

Ayrıca çay içmeyi çok sevdiği bilinen ve çay içerken de sık sık poz veren Alman futbolcu, paylaşımlarıyla güzelliği kadar kentin meyve sebzelerinin taze ve leziz olduğunu ifade etti.

Podolski, Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal çalışmalarıyla da haklı bir üne sahip olduğunu kaydetti.

En son kentte maske takıp semt pazarından alışveriş yapan yıldız oyuncu, elinde poşetlerle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Lukas Podolski’nin “Harika insanlar, mükemmel bir gelenek ve kaliteli ürünler. Pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum.” ifadelerini kullandığı paylaşımı da yoğun beğeni ve yorum almıştı.



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