Elon Musk: İnsanlık bu kurallarla asla Mars’a gidemez

Roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX’in Mars aracı Starship’in SN9 prototipinin 28 Ocak’ta yapılması planlanan uçuş testi, onay çıkmaması üzerine iptal edildi. SpaceX’in CEO’su Elon Musk, bunun üzerine ABD Federal Havacılık İdaresi’ne (Federal Aviation Administration – FAA) ve kurallarına çattı.

SN9 prototipinin, selefi SN8 gibi havada yükselip ardından karmaşık bir dönme manevrasıyla iniş yapması hedefleniyordu. Fakat devam eden güvenlik incelemesine işaret eden FAA, buna onay vermedi.

Onayın daha sonra geleceğini umut eden SpaceX, 29 Ocak’ta uçuş bölgesinde yaşayanların evlerini tahliye etmesini bildirdi. Ancak bu tahliye emri de ilerleyen saatlerde iptal edildi.

Testin iptal edilmesinin ardından tweet atan Musk, FAA’in uçak bölümünün iyi çalıştığını ancak uzay bölümünün düzenlemeleri gerçekleştiren yapısının temelde bozuk olduğunu belirtti. Musk sözlerine şöyle devam etti:

FAA’in kuralları, hükümete ait birkaç tesisten yılda bir avuç fırlatma anlamına geliyor. İnsanlık bu kurallarla asla Mars’a gidemez.

Bununla birlikte, FAA’den adı açıklanmayan bir yetkili, Space.com’a yaptığı açıklamada “Bir sonraki test uçuşunu onaylamadan önce, devam eden güvenlik sorunlarını çözmek için SpaceX’le çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Daily Mail’in haberine göre, FAA’in kararının altında SN8’in uçuş testi yatıyor olabilir. Zira aralıktaki test sırasında yaklaşık 12,5 kilometre yüksekliğe çıkan aracın inişinin ardından kuvvetli patlama meydana gelmişti.

SpaceX şu an, SN9’un uçuş testini 1 Şubat’ta yapmayı planlıyor. Fakat FAA onayının o zamana kadar verileceğinin de henüz garantisi yok.

FAA’den daha sonra yapılan başka bir açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı: