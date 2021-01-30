ABD Hava Kuvvetleri, insan derisini “yeniden programlayan” teknoloji geliştiriyor

ABD Hava Kuvvetleri, vücuttaki yaraların normalden daha hızlı iyileşmesini sağlayacak bir teknoloji geliştiriyor.

Michigan Üniversitesi’nden bilim insanı Dr. Indika Rajapaske, ordudaki yetkililerle birlikte, yaraların iyileşme hızını artırmak için insan vücudundaki hücreleri yeniden programlama üzerinde çalışıyor.

Canlı hücre görüntüleme mikroskobunun kullanıldığı çalışmada, hücrenin yaraları iyileştirme sürecindeki döngüsüne müdahale etmek için uygun zamanın matematiksel olarak belirlenmesini sağlayacak bir algoritma geliştiriliyor.

“Bunu yapabilecek kaynaklara sahibiz ve bunlardan sonuna kadar yararlanmak zorundayız” diyen Rajapaske, “ABD Hava Kuvvetleri’nin desteği sayesinde hücre yeniden programlama ve yaraları iyileştirme üzerine çalışmalarımda kullanacağım cihazlara erişebildim” dedi.

Hücre yeniden programla sırasında, deri hücresi gibi belirli bir hücrenin genomu değiştirilerek kas ya da kan hücresi gibi başka bir hücreye dönüştürülüyor.

Araştırmada askerlerin iyileşmeyen yaralarından ötürü uçuş sırasında yaşadığı hipoksi ve benzeri irtifa kaynaklı tıbbi durumlar da incelenecek.

Araştırmaya katılan ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 711. İnsan Performans Bölümü’nden (711th Human Performance Wing) Dr. Rajesh Naik, “Bu araştırmanın sonuçları çok farklı alanlarda da etkili olacak” dedi. “Yaşam bilimlerinin matematiksel modellerle bir arada kullanıldığını” belirten Naik, bunun “yara iyileştirme teknolojilerinde ciddi bir ilerleme kaydedilmesini sağlayabileceğini” ifade etti.

Öte yandan teknolojinin ne zaman tamamlanıp kullanılacağına ilişkin henüz bir açıklama bulunmuyor.