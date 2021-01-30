Artık Spotify da sizi dinleyecek

Müzik dinleme uygulaması Spotify, kullanıcıların seslerini analiz ederek “duygu durumlarına” uygun şarkı tavsiyesinde bulunacağı yeni yazılımının patentini aldı.

Patent başvurusu 2018’de yapılan ve 12 Ocak’ta onaylanan yazılımın kullanıcının müzik dinlediği ortama ilişkin “gözlemler yapacağı” da belirtildi.

Bunun sayesinde uygulama kişinin “duygu durumu, yaş, cinsiyet ve aksan” bilgilerine göre müzik tavsiyesinde bulunacak.

Şirketin patent başvurusu metninde “genel olarak streaming uygulamalarının kişiselleştirilmiş tavsiyelerde bulunma özelliğinin mevcut olduğu” belirtildi.

Ayrıca uygulama kişinin bulunduğu mekana dair bilgileri de toplayarak buna göre önerilerde bulunabilecek.

Başvuru metninde piyasada bu tür yazılımları kullanan uygulamaların kişiyi müzik zevkine dair bilgi edinmek için “sıkıcı birçok soruya cevap vermek” zorunda bıraktığı, Spotify’ın algoritmasının ise bunları ses tanıma özelliğiyle otomatik şekilde toplayacağı ifade edildi.

Kullanıcının sesindeki “tonlama, vurgu ve ritim” gibi detaylara kadar bilgi toplayacağı belirtilen yazılımın, bu bilgileri kişinin daha önce dinlediği müziklerle birleştirerek daha isabetli albüm ve sanatçı önerilerinde bulunacağı belirtildi.

Şirket 2020 Ekim’de, “kişilik özelliklerine göre kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesi yöntemi ve sistemlerinin” patentini almıştı.

2020 Temmuz’da yayımlanan bir çalışmadaysa Spotify’ın üç ay boyunca 5 bin 808 kullanıcının dinlediği 17.6 milyon şarkıyı yapay zeka kullanarak analiz ettiği belirtilmişti. Buna göre müzik zevklerinin tahminiyle kullanıcıların kişiliğinin “orta ila üst seviyede” ilişkili olduğu ifade edilmişti.